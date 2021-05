VLTF-te inkaihhruaina inang lo

Tukin dar 4 aṭanga Mizoram puma chawlhkar khat chhung Total Lockdown kalpui tura Mizoram sawrkarin thu a chhuah hnuah Serchhip khawpui chhunga Village Level Task Force on Covid-19 (VLTF)-te chuan an huam chhunga total lockdown kalpui an tumdan chungchangah inkaihhruaina hran siamin an tichhuak hlawm a, VLTF hrang hrangte hian Mizoram sawrkarin inkaihhruaina dân a siam zulzuiin inkaihhruaina hi an siam hlawm a, mahni in leh compound pawn lama chhuah phal loh leh Ningani-ah dawr inhawn theih chungchangahte chuan inkaihhruaina hi a inang tlang hlawm a. Hetihlai hian hnathawh chungchangah VLTF-te inkaihhruaina a inang lo hlawm hle a, VLTF ṭhenkhatin an huam chhunga mite huan/lo rama feh leh hnathawh hrim hrim an phal loh laiin VLTF ṭhenkhat chuan ram lama feh turte dang lovin, an chhuah hun leh haw hun an bituksak a, VLTF ṭhenkhat chuan an huam chhunga hnathawh kal lai chu thawh chhunzawm an remti bawk a, heng bakah hian VLTF zingah an huam chhunga damdawi dawr hawn phal lo pawh an awm bawk a ni.