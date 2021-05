Zirlaite dinhmun ngaihtuahawm ti

Mizo Students’ Union (MSU) Gen. Hqrs., Aizawl chuan May ni 3, 2021-a Mizoram University Examination Department thuchhuah leh Ministry of Education Department of Higher Education Government of India thuchhuahte ngun taka an zirchian hnuin Covid-19 hri leng vanga India ram pum leh Mizoram State inkhuahkhirhna ngaihtuahin June ni 2, 2021 aṭanga Mizoram University hnuaia zirlai exam hmachhawn turte dinhmun chu a ngaihtuahawm hlea an hriat thu an sawi.

MSU chuan zirlaite chu online-a exam ngei ngei ngai an ni dawn a, Mizorama internet service chhiat dan ngaihtuahin zirlai tam zawkte chu an dinhmun a chhe hle dawn nia an ngaihthu an sawi a, MZU Exam Department thuchhuahah chuan zirlaite exam-naa internet awm lohna vanga harsatna awm thei an buaipui loh tur thu tarlan a ni chu Mizoram hmun hrang hranga zirlaite dinhmun ngaihtuahin âwm lo a ti a. MZU thuneitute chu zirlaite dinhmun ngaih-tuaha hma la turin MSU chuan a ngen nghal a ni.

MSU chuan hemi chungchangah hian Mizoram Chief Secretary leh ICT Department changtu Minister Robert Romawia Royte hnenah zirlaite exam hmachhawn turten internet service vanga harsatna an tawh loh nan a rang thei ang bera hma la turin a ngen nghal tih an sawi a, Covid-19 hri leng kara zirlai exam hmachhawn turte chu MSU chuan harsatna an tawh leh an mamawh ṭul thil apiang a ngaihtuah zel dawn a. Zirlaite chu exam an hmachhawn turah chiai lo tur leh hri leng laka an him nan sawrkar dan siam zâwm chunga inbuatsaih turin a chah nghal bawk a ni.