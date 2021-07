ASF vangin niminah Serchhip District-ah vawk 70 an thi leh

Vawk hri, African Swine Fever (ASF) leng chuan ziaawm lam a la pan thei lova, AH&Vety Department-in chhinchhiah chinah nimin khan Mizoram pumah ASF vangin vawk 584 thiin, Serchhip District bikah nimin khan 70 thi an awm a ni.

Heti hian Mizorama ASF vanga vawk thi chhin-chhiah zat chu 15815 a tling tawh a, Serchhip bikah hian ASF vanga vawk thi hi 2130 a ni tawh bawk a ni.

Hetihrual hian vawk hri lengin a man, an thih hmaa suat engemawzat a awm bawk a, nimina Mizoram puma vawk suat zat 131 niin, vawk suat tawh zawng zawng hi 5403 a ni tawh a, tun dinhmunah ASF lena hmuna puanahte hian vawk 48454 a la dam anga chhin-chhiah a ni. Serchhip District bikah chuan nimin khan vawk 55 suat leh a ni a, Ser-chhip District-a vawk suat tawh zawng zawng hi 1490 a ni tawh a, tunah hian hri lenna hmuna puan khuaahte vawk damlai hi 6605 a la awm niin chhinchhiah a ni.

Hetihlai hian nimin khan Mizoram pumah an thih chhan hriat loha thi vawk 48 an awm bawk a, an thih chhan hriat loha thi hi Mizoram pumah 420 a awm tawh a, Serchhip District bikah vawk 25 a awm tawh bawk a ni.

