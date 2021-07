Covid-19 dona kawnga Mizoram hma lakdan zirchiang tur Central Team lo thleng

Covid-19 hripui leng dona kawnga Mizoram sawrkarin hma a lak dan leh a inbuatsaih dan rawn zirchiang tur Central team of Experts member pahnihte chuan nimin khan Health & Family Welfare Minister Dr. R. Lalthang- liana chu a pisaah an kâwm.

Expert lo kalte hi Dr. Vinita Gupta, Epidemiologist, IDSP and nodal officer for Mizoram, NCDC, Delhi leh Dr. Shiva Kumar Chimtla, Chest Physician, Dr. RML Hospital, New Delhi te an ni a. Mizoramin hripui leng dona kawnga hma a lakna kawng hrang hrang sample test, contact tracing, containment zone kalpui dan, Covid Appropriate Behaviour, Damdawi in hrang hrangte inbuatsaih dan leh thil pawimawh dangte an zirchiang ang a, an thil hmuh leh zirchianna aṭanga report leh recommendation an neihte sawrkar laipuiah an thlen bakah an haw thlak leh hmain sawrkar official pawimawh-te nen an sawiho bawk ang.

Health Minister Dr. R. Lalthangliana chuan Central Expert Team-te chu lo lâwmin Mizoramah an rawn kal theih nan ngaihtuahna an sen mek laia an rawn thleng chu lawmawm a tih thu a sawi a, an thil zirchianna chuan Mizoramin hripui a dona kawnga awmzia a neih ngei leh Mizoramin a ṭangkaipui ngei a rin thu a sawi a ni.

Nimina inkawmhonaah hian Health Secretary R.Lalramnghaka, NHM Mission Director Eric Zomawia, IDSP Nodal Officer Dr. Pachuau Lalmalsawma leh Health department hotu pawimawhte an tel a ni.

Central Expert Team hian July ni 20, 2021 hian Mizoram an chhuahsan leh dawn a ni.

