CYMA-in Police-te an hna tur dik tak thawhtir turin sawrkar a ngên

Central YMA chuan ramri buai vanga Police Force-te indaih lohna nasa tak awm mek phuhruk nan, sipai pawhpên leh mimalin an kawl mekte an hna tur dik tak, an duty thawhtir turin sawrkar a ngen bawk a ni.

Nimin khan CYMA chuan thuchhuah siamin, ramri buai mek venghim tura hmun ralṭia hreawm tuara awm mek Mizoram sipai/police-te chungah lawmthu a sawi a, huaisen taka a ṭul ang zela harsatna hmachhawn thei turin CYMA chuan a ngên a ni.

CYMA chuan an thuchhuahah chuan Mizoram leh Assam ramri buaina vanga hmalakna hrang hrangte kalpui mek ṭawiawm a, nasa taka tha thawhtu, Sub-Headquarters/Group/Branch YMA-te chungah lawmthu a sawi a ni.

Covid-19 hripui lêng mek dona kawnga inkhar-khip (Total Lockdown) ngai pawimawh a, Mizo mipuite thuawihna leh Sub-Hqrs./Group/Branch YMA-te hmalaknaah Central YMA chuan lawmthu a sawi a, Sub-Hqrs./Group/Branch YMA-te chu an huam-chhungah chhuanchham an awm loh nan hma la ṭheuh turin a ngen bawk a ni.

