Football thuthang (15.7.2021)

@ Chelsea chuan France World Cup winner Antoine Griezmann, 30, chu Barcelona aṭanga loan-a lak tumin ruahmanna an siam. (Daily Express)

@ Hetihlai hian Chelsea-in kumin nipuia Borussia Dortmund leh Norway striker Erling Braut Haaland, 20, lakluh tuma hma an laknaah an hlawhtling lo mai thei. (Sky Sports)

@ Manchester United chuan Real Madrid leh France defender Raphael Varane, 28, chu mimal thilah inremna an siampui ṭep. (Manchester Evening News)

@ Tottenham chuan Southampton leh England forward Dabby Ings, 28, chu Hary Kane bula khel thei tura an ngaih avangin lakluh an tum zinga an ngaih pawimawh a ni a, Spurs hian Kane hi chelh dan an zawng a ni. (Telegraph)

@ Arsenal chuan Wolves leh Portugal midfielder Ruben Neves chu £35m-a lakluh dan an zawng. (Sun)

@ Gunners lakluh tum, Sassuolo leh Italy Euro-2020 winning midfielder Manuel Locatelli chuan Juventus aṭanga ngaihvenna a hmuh chu lawmawm a ti. (AS)

@ Spurs leh Manchester United chuan Argentine defender Cristian Romero, 23, chu lakluh an duh a, Romero hian Juventus aṭangin Atlanta-ah loan-in a khel mek a ni. (Calciomercato)

@ Paris St-Germain chuan AC Milan leh Italy Euro-2020 winning goalkeeper Gianluigi Donnarumma, 22, an lakluh thu puang turin an inbuatsaih. (Daily Express)

@ Arsenal chuan Aston Villa-in £25m leh £30m-a England Under-21 midfielder kum 20 mi, Emile Smith Rowe lei an dilna chu an lo hnawlsak. (Mail)

@ West Ham Brazilian midfielder Felipe Anderson, 28, chuan Italy-ah Lazio-a kir leh turin a kal a, Anderson hian Hammers zawm tura a chhuah aṭanga kum 3 hnuah Serie-A club hi zawm leh a tum a ni. (Evening Standard)

