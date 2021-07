Football thuthang (27.7.2021)

@ Manchester United chuan France forward Anthony Martial, 25, chu Borussia Dortmund leh Norway striker kum 21 mi, Erling Braut Haaland lakluh nana hman an tum. (Mundo Deportivo)

@ Manchester United hian Spain midfielder Saul Niguez chu La Liga champions Atletico Madrid aṭangin £45m-a lakluh theih an inbeisei. Kum 26 mi, Saul Niguez hi Barcelona leh Juventus nen pawh sawi zawm an ni. (Mail)

@ Real Madrid chu France defender Raphael Varane, 28, man atan Manchester United-in euro 50m (£42m)-in an dawr. (Marca)

@ Manchester City chuan Tottenham striker Harry Kane, 27, lakluh an tumna chuan hma a sawn zel an beisei a, England forward kum 25 mi, Jack Grealish pawh tun kar tawp hian Aston Villa aṭangin lak theih an beisei. (Sun)

@ Borussia Dortmund chuan Liverpool lakluh tum, PSV Eindhovan leh Netherlands forward Donyell Malen, 22, chu £26m-a lakluh an tum a, Malen hi England forward kum 21, Jadon Sancho thlakna atan an ti a ni. (Fabrizio Romano)

@ West Ham chuan West Brom Brazilian midfielder kum 25 mi, Matheus Pereira an lalut thei lo a nih chuan Liverpool England midfielder Alex Oxlade-Chamberlain, 27, lam an hawi ang. (Express)

@ Inter Milan chuan Belgium striker Romelu Lukaku, 28, chu Chelsea-in beisei mahse an zawrh loh thu an sawi. Mirror)

@ Paris St-Germain chuan Napoli leh Senegal defender kum 30 mi, Kalidou Koulibaly chu lakluh tumin an agent pawh indawrna an neihpui tawh. (Corriere dello Sport)

@ Spain midfielder Isco, 29, chu Real Madrid-in contract thar an zawrh dawn tawh lo a, a contract neih lai hi nakum nipuiah a tawp dawn a ni. (AS)

Like this: Like Loading...