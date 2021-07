Kane hi kan player a ni:Nuno Espirito

Tottenham manager thar Nuno Espirito chuan Harry Kane chu “kan player a ni” tiin a sawi a, England captain hi club-a a kir hunah a biak tur thu a sawi.

Spurs striker kum 27 mi, Kane hian club nen “gentleman’s agreement” neiin kumin nipuiah club a chuahsan an phalsak a beisei thu a sawi a, Euro 2020 final-a England hruai thlengtu Kane hian Italy an hneh loh hnuah chawlh a la hmang mek a ni.

Portuguese boss Nuno chuan Spurs manager a nih hnua chanchinthar thehdarhtute a kawm hmasakna berah, “Tunah hian a taksa chakna neilet leh turin a la chawlh hahdam mek a, hemi hnu hian kan inbe thei ang,” tiin a sawi a, “Harry hi kan player a ni a. A chung-chang engmah sawi a la ṭul lo, team a rawn zawm leh hun kan thlir mek a ni,” tiin a sawi.

Nuno chuan, “Harry hi khawvela player ṭha berte zinga mi a ni,” a ti bawk.

Hetihlai hian Nuno chuan season kaltaa Real Madrid aṭanga loan-a an hawh Gareth Bale chu Spurs-ah a kir tawh dawn lo tih a sawi chiang nghal a, “Ani hi chu kan squad-ah a tel tawh dawn lo,” tiin Wales international kum 32 mi chungchang hi a sawi a ni.

Thla hmasa khan Premier League champions Manchester City chuan kumin nipuia Kane lakluh tum hian hma an la ṭan a, tunah hian City leh Spurs-te hi £100m velin an indawr mek niin sawi a ni a, hetihlai hian Chelsea pawhin Kane hi an hel ve mek bawk niin sawi a ni a, Kane pawh hian Spurs chhuahsan a duh thu hi May thla khan a lo sawi tawh a, hei vang hian season tharah chuan Kane hi Spurs player a nih tawh loh a rinawm hle a ni.

