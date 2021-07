Mamit damdawi in-a thawk doctor-in hri a kai vangin hospital lockdown

Nimin khan Mamit District Hospital-a doctor pakhat chu Covid-19 hri a kai tih hriatchhuah a ni.

Hri a vei tih hmuhchhuah tak Mamit District Hospital doctor hian a mi hnaih hnaivai, primary high risk contact zingah doctor 4 leh staff 2/3 vel an lo tel avangin heng staff-te hi alo berah chawlhkar 2/1 tal quarantine lailawk an ngai dawn a, hetih hun chhung hian Medicine, General/Endoscope, Surgery, Paediatrics leh Obstetrics & Gynaecology OPD te khar a ni dawn a ni.

Heng thil thleng avang hian hospital chu inthen thianghlim leh fimkhur thu hlaah contact tracing neih a ngaih dawn avangin nimin aṭanga ni 3 chhung lockdown a ngai dawn a, hemi chhung hian Emergency erawh a ngaiin kalpui a ni tur thu Medical Superintendent chuan thuchhuah siamin a sawi a, damlo na zual bak chu sawrkar dan dinglai angin in lamah tawmim turin a ngen a ni.

