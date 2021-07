NTSE-ah Mizo zirlai pathum an tling

National Council of Educational Research and Training-in tunhnaia National Talent Search Examination 2020 result a tih-chhuahah Mizoram aṭangin St Pauls HSS zirlai pathum – Lalkhawngaihi, Samuel C Vanlalpeka leh Simon Lalremsiama te an tling.

NTSE hi kum tin pawl 10 zirlaite tan buatsaih ṭhin a ni a, State leh National Level a awm a, State Level chu India ram hmun dang zawngah kumtin November Pathianni hmasa berah neih ṭhin a ni a, Nagaland, Andaman and Nicobar Island, Meghalaya leh Mizoram-ah te November Inrinni hmasa berah neih a ni thung a ni. National Level chu kumtin May Pathianni vawi hnihnaah neih a ni a, State Level-a tlingten an exam leh ṭhin a, NTSE-a tlingte hian thlatin scholarship an hmu ṭhin a ni.

Scholarship hi tuna scheme hman laiah chuan Science leh Social Science-a doctoral degree thlenga zir tumte leh professional course heng medicine leh engineering zir zui tumte pek ṭhin a ni a. Scholarship hi ram pumah mi 2000 hnenah pek ṭhin a ni a, NTSE-ah hian hun engemawchen chu Mizoram aṭangin naupang an tling tawh lo a ni.

