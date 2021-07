October thla tawp thleng Rashford a chawlh a ngai dawn

Manchester United striker Marcus Rashford chu a dâr hliam zai tura thu an tihtluk tak avangin October thla tawp thleng chu a inkhel thei lo mai thei.

Kum 23 mi, Rashford hi 2020-21 season chawhnu lamah khan he harsatna hian a tibuai a, Thawhlehni khan endik niin, a hliam hi chawlha dampui chi a nih loh avangin zai turin thutlukna an siam ta a, United chuan England striker hi zai thuai a nih an beisei a, amaherawhchu a zaitu tur Surgeon hi July thla tawp hma chu a hman dawn lo a ni.

Rashford hi zai a nih chuan chawlhkar 12 vel a chawlh a ngai dawn a, hei vang hian United boss, Ole Gunnar Solskjaer tan pawh season bul ṭantirah chuan buaina a nei deuh dawn niin a lang.

Rashford hian season liam ta khan Premier League match 37-ah inlanin goal 11 a thun a, mahse hei hian Euro 2020-a England tan a khelhnaah nghawng a nei vak lo niin a lang a, England tan khan match 5 inlanin, a khelh zawng zawng belhkhawm hi minute 84 chauh a ni a, final-a Italy laka an chak loh ṭum khan penalty pet goal lo zingah a tel nghe nghe a ni.

Like this: Like Loading...