Ramri-a Mizoram IR leh Assam Police inkahnaah Assam Police 6-in nunna an chân

Nimin khan Assam leh Mizoram inrina, Vairengte daiah boruak a sosang hle a, Assam Police leh Mizoram IR Police-te inkâpin, Assam Police 6-in nunna an chân.

Home Minister Lalchamliana’n nimina thuchhuah a siama a tarlan danin, Assam IGP kaihhruaina hnuaiah Cachar DC, Cachar SP, Cachar DFO leh Assam Armed Police 200 rual vel zet chu nimin chawhma dar 11:30 khan Vairengte Auto-Rickshaw stand-ah an lo lut a, CRPF-ten an vên lai duty post chu tihluihnaa rawn paltlangin Mizoram Police tam vak loin an vên mek pawh an kalpel a, Assam Police-te hian Lailapur lam aṭanga Vairengte pana National Highway-a tlan motor engemawzah an tichhia tih a sawi bawk.

Assam Police-ten buaina an siam tih hriat a nih veleh Vairengte khaw mipuite chuan thil awmzia hre chiang turin thil thlenna hmun an pan a, ralthuam kenglo civil mite hi Assam Police chuan tiang (lathi) nena beiin tear gas-in an kap bawk a, civil mi engemawzatin hliam an tuar tih a sawi a, Kolasib SP leh Executive Magistrate-te pawh rang takin buaina thlenna hmun an thleng zui nghal a, harsatna chinfel tuma an hmalakna chu Assam lam police leh official dangte hian pawisa loin dawhkan kilin engmah sawipui theih an ni lo a, buaina hi a punlun zel a, Assam hian tear gas mai duh tawk lovin grenade hial an chelek zui ta a, Assam police hian tlai dar 4:50 bawr velah silai an hmet puak ṭan tih a sawi a, Assam lamin silai an hmehpuah tak avangin civil mite chhan nan Mizoram Police pawhin silai an hmetpuak zui ve nghal a, hetih lai hian Kolasib SP pawh CRPF duty camp-ah Assam Police hotute nen an in dawr mek tih a sawi bawk.

Assam police-in CRPF leh Mizoram Police duty te zahpahna nei loa paltlang luiin Mizoram chhung ngeiah Vairengte Auto-Rickshaw stand hial an rawn lut ta mai chuan nunaute a tithlabarin, boruak nasa takin a tichhia a, he thil thleng hi a pawi tak zet a ni tih Home Minister chuan a sawi a, Union Home Minister chuan Assam leh Mizoram Chief Minister ve ve-te a biak hnuah Assam Police-te hi an tawlh kir ta chauh a, CRPF mi leh sa te hnenah an duty post pawh an hlan kir leh tih a sawi bawk.

Home Minister chuan Mizoram chhungah dan lova Assam sawrkarin buaina a siam chu Mizoram Sawrkar chuan na takin a dem tih a sawi a, he buaina hi pumpelh theih a nih reng laia hetiang anga Assam lamin buaina nasa tak an rawn siam avanga hliam tuar an awm chu Mizoram sawrkar chuan pawi a ti takzet tih sawiin, tun hnuah hetiang thil hi thleng tawh lo se a duh tih a sawi bawk.

Mizoram sawrkar chuan Assam leh Mizoram inkar ramri buai chu muanawm takin, dawhkan kila chinfel thuai a nih a beisei a, boruak ṭha tak hnuaia inbiakna a awm leh theih nan Mizoram sawrkar chuan Assam sawrkar pawh a tihtur ṭha taka ti turin a beisei tih a sawi bawk.

Nimin tlai vek khan Union Home Minister Amit Shah chuan ramri buaina chungchangah hian Chief Minister Zoramthanga leh Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma-te a bia a, boruak muanawm zawk a awm chhoh thuai beisei a ni tih sawrkar thuchhuah chuan a tarlang a, nimin tlai khan Minister Lalchhandama Ralte, Lalruatkima leh Serlui bialtu MLA Lalrinsanga Ralte-te chuan Vairengte an pan nghal a, vawiin hiam Home Minister Lalchamliana chu Vairengte-ah a kal dawn bawk a ni.

Kolasib DC Dr. H.Lalthlangliana pawhin niin khan thuthar lakhawmtute hnenah he thil thleng chungchang hi sawiin, ramriah hian Mizoram sawrkar chu engti kawng mahin a hnungtawlh dawn loh thu a sawi a, Aizawl aṭangin sipai ṭhahnem tak chah belh an nih thu leh sipaite chuan Vairengte an pan nghal thu a sawi a, Chanchinbumite zawhna

chhangin, Kolasib DC chuan Assam police-te hian an rawn ṭhawng thut a, 1st IR duty post thlanga ramri veng him tura dah CRPF duty-te chuan Assam police Mizoram pana an rawn chho hi an dang miah lo a ni a ti.

DC chuan, mipuite chu ramri boruak avanga chi-ai lo tura chah in, ramri ah sipai leh sipai innawr an nih avangin mipui te nunphung a nghawng nat a rin loh thu a sawi a, chutihlai chuan khualzin leh sumdawng veivak te chu fimkhur turin a chah a ni.

Nimin tlaia State pahnih police-te inkahnaah hian Assam Police 6-in nunna an chan tih Assam Chief Minister Himanta Bishwa Sharma chuan Twitter-ah a tarlang a, thulakna pakhat chuan Assam Police 60 velin hliam tuarin mi 45 chu Silchar Medical College & Hospital-a admit an ni tih a tarlang a, Mizoram lamah hian hriat theih chinah Assam Police kut tuar Civil mi 8-in hliam an tuar bakah Mizoram Police pakhat hliam tuar a awm bawk a, Assam police-te rawn in phurh chhohna lirthei ṭhahnem tak chu Assam Police-ho hian an tlan chhiatsan ni.

Like this: Like Loading...