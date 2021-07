Sawrkarin VLTF-te sawrkar thawhpui zel turin a sawm

Lalbiaksangi, Secretary, DM&R, etc., chuan Covid-19 dona kal mekah VLTF-te hnenah lehkha thawnin, hripui vânga chhûngkua chhuan chham mai thei din-hmuna dingte chhanchhuah kawngah leh he hripui darh zel tùr vênna kawnga ṭhahnem ngai taka sawrkar thawhpui zel tùrin a sawm.

Lalbiaksangi chuan a lehkhaah chuan, Covid-19 hripuiin khawvel a rûn a, Mizoram ngei pawh hun rei tak a tuam ta a, hripui a reh theihna tura VLTF-te inpêk-na chu ropui a tih thu leh, a thim a var pawh thlu hlei thei lo leh, hripui hlauhawm tak kai ve mai theia an dinzia pawh hre chang thei lova VLTF-te feh chhuah ṭhin dân a hriatin sawrkar-in ropui a ti a, lâwmthu a sawi tih a tarlang.

“Sawrkarin theih tâwp chhuahin hma la bawk mahse, kan rama hri kai kan pun dânin ziaawm lam a la pan thei hrih lova, Mizoramin damlo inenkawlna tur hmun-hma leh hmanrua kan neih mêk dinhmun en hianin kar lovah buai namena buai lova ding mai thei dinhmunah kan ding ta a. Chuvangin, hri darh zel tùr vên hi mut mawh hnar mawha neih a ṭul tâin Sawrkar chuan a hria a. Aizawl khawpui (AMC area) vêng hrang hrang hi hri kai mêk leh kai thar- ah pawh tam zual deuhva hriain, ni 18-24 July, 2021 (kar khat chhûng) AMC bîkah ‘Total Lockdown’ puan a lo ni ta hial a, Mizoram pum huap Total Lockdown puan nilo mahse hripui laka kan him lehzual theih nan fîmkhur leh ṭha-hnem ngai taka thawkchhuak tûrin ka han ngenin ka han sâwm thar leh a che u,” a ti.

Sawrkar chuan, VLTF-te tha tichak a, a ṭul anga Veng/Khaw chhungah mipuiten Covid Appropriate Behaviour an zawm ṭhat lehzualna turin YMA-te thawhpui turin VLTF-te chu a sawm bawk a, vêng/khua tina YMA Branch leh Section te ṭangkai taka an hmang mêk angin, in sang mara tha thara thawhhona ṭha lehzuala lo thawhpui zel turin VLTF-te chu a ngen a ni.

