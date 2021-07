September ni 25-ah Joshua-a’n Usyk hmachhawn dawn

Anthony Joshua chuan world heavyweight title a kawl lai chu humhim tumin, September ni 25 khian Tottenham Hotspur stadium-ah Aleksandr Usyk chu a hmachhawn dawn.

Kum 31 mi hian IBF, WBA leh WBO kawnghren a kawl lai chu a hma-chhawn ngei tur Ukrainian boxer lakah hian a thâp dawn a, kum 34 mi, Usyk hian heavyweight title hi a la fight miah lo a, mahse division hniam zawk, crui-serweight-ah chuan belt pali lai a lo la tawh a, world cruiserweight undispute champion hlui Usyk hian mi 18 a hmachhawn tawhte a la hneh vek a ni.

Tottenham Hotspur stadium hi mi 60,000 leng a ni a, hetihlai hian a hmuna he inhneh en turte chu covid-19 vaccine la tawhte an ni tur tih niin, mi 20,000 vel a chhunga luhtir tura ruahman an ni a, September thla tawp lamah chuan entu hi hei ai hian an tam thei mai thei bawk.

Joshua hian WBC world champion Fury nen belt pali inchuh tumin rei tak an inbiak hnuah an inhnek thei ta lova, August ni 14-ah Saudi Arabia-a inhnek tura an ruahman a tlawlh chhanah Joshua chuan Fury hi a puh a ni.

Fury hian October ni 9 October-ah American boxer Deontay Wilder a hmachhawn dawn a ni.

