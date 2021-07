Serchhipa Independence Day hman dan tur rel

Nimin khan Serchhip DC Meeting Hall-ah District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS hovin Head of Office-ten Independence Day vawi 75-na, thla leh ni 15 a lo thleng tur hman dan tur an rel.

Meeting kaihruaitu, Kumar Abhishek chuan kan boruak tawn mekte enin he ni lo thleng tur hi nikum ang thova Head of Office leh media mite nena hman leh a ṭul dawn niin a lang a, thuneitu sâng zawk aṭanga a hman dan tur ruahmanna pawh lo la kal thei a ni tih a sawi a. Chuvangin tunah rel mahse a la danglam leh thei a ni tih a sawi.

Meeting hian Independence Day hi DC Office tualah, zing dar 8-ah, Head of Office-te leh media mite nena hman leh ṭha an ti a, kum dang ang bawkin he ni pual hian Home, Hospital leh Jail-ah te thilpek pek leh ni se an ti a, khuallian tur hi sawrkar thuneitu sang aṭanga ruahmanna a awm beisei a ni a, parade contingent an awm dawn loh avangin khuallian hi Rashtrya Salute pek a ni thung ang a, At home tea Party neih loh ni se an ti a, mawhphurhna leh chanvo pawimawh hrang hrangte sem fel nghal a ni.

Like this: Like Loading...