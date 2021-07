Tokyo India Team Round-up

Tokyo Olympic-a India aiawhte dinhmun ṭhenkhat:

@ Indian men’s hockey team chuan an group match hnihnaah 1-7-in Australia lakah an chak lo a, an match hmasa zawkah New Zealand chu 3-2-in India hian an hneh a ni.

@ India boxer Commonwealth games silver medalist Manish Kaushik chuan Split decision 4-1-in Great Britain’s Luke McCormack a hneh lo.

@ Wold champion ṭum 6 ni tawh, India hmeichhe boxer Mary Kom chuan Round of 32-ah split decision 4-1-in Dominican Republic boxer Miguelina Hernandez Garcia a hneh a, Mary Kom hian third-seeded, 2016 Rio-a bronze medalist, Colombian Ingrit Valencia a hmachhawn leh dawn a ni.

@ India’s table tennis star Manika Batra chuan nimin khan world number 32 Margaryta Pesotska hnehin women’s singles third round a thleng a, Manika will hian 10th seed Sofia Polcanova of Austria a hmachhawn leh ang.

@ Sania Mirza leh a ṭanpui, Olympic-a vawi khat telna, Ankita Raina-te chuan nimin khan an tennis women’s doubles-a match hmasa berah an chak lo nghal a, Ukrainian phir unau Nadiia and Liudmyla Kichenok-te chu 0-6 7-6(0) 10-8-in an hneh lo a ni.

@ India Shuttler chhuanvawr P.V. Sindhu chuan a match hmasa berah K. Polikarpova (Israel) chu 21-7, 21-10-in a sawp.

@ Mizo nula Remsiami telna India hmeichhe hockey team chuan Inrinni tlai khan an group match hmasa berah Netherlands hmeichhia-te hmachhawnin, India nula te hi 5-1-in an tlâwm a, he match-ah hian Remsiami pawh a khel a ni.

@ Manipur nula kum 26 mi, Mirabai Chanu chuan rit inchawi siak (weightlifting) 49 kg category-ah Inrinni khan Silver medal a la a, India team zinga medal la hmasa ber a ni.

Like this: Like Loading...