Tokyo India Team Roundup

@ India hmeichhe Hockey team-te chuan Netherlands an hneh loh hnuah, an match hnihnaah Germany hmeichhia-te chu 2-0-in an hneh lo leh a, Group-A-ah India hmeichhia team-te hian South Africa, Great Britain leh Ireland-te hmachhawn tur an la nei a ni.

@ Tui inhleih siak (Men’s 200m Butterfly)-ah Sajan Prakash chuan semi-final a thleng zo lo.

@ Boxer Ashish Kumar chu China boxer lakah tlawmin, India experience boxer Vikas Krishan leh Manish Kaushik hnung zuiin a tlafel ve le a, heti hian Amit Panghal leh Satish Kumar-te chauh chu boxer zinga Olympic medal lak beisei theihte chu an ni tawh a ni.

@ Badminton-ah Indian pair -Satwiksairaj Rankireddy leh Chirag Shetty-te ṭangdun chuan World No. 1 Indonesian pair – Marcus Gideon and Kevin Sukamuljo-te chu an hneh zo lo.

@ India tennis star, India’s Sumit Nagal chuan first round-a a match hnihnaah Daniil Medvedev a hmachhawn dawn a, a ni.

@ Women’s individual sabre Fencing – CA Bhavani Devi chuan Tunisia’s Nadia Ben Azizi chu first round-ah 15-3-in a hneh a, mahse Round of 32-ah France mi, Manon Brunet chu a hneh ta lova, Devi hi Indian fencer zinga Olym-pic inelnaa tel thei hmasa ber a ni.

@ Indian Archers – Pravin Jadhav, Tarundeep Rai leh Atanu Das-te chuan Kazakhstan chu awlsam takin hneh mahse South Korea lakah quarter-finals-ah an chak zo ta lo a ni.

@ Table Tennis-ah Sharath Kamal chuan men’s singles third round a thleng a, Tiago Apolonia of Portugal chu 2-11, 11-8, 11-5, 9-11, 11-6, 11-9-in a hneh a, World No 3 Ma Long chu round sang zawkah a hmachhawn leh dawn a, hmeichhe lamah chuan Manika Batra leh Sutirtha Mukherjee-te an tla a, beisei tur an nei tawh lo a ni.

