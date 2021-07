Tomato thar seng leh vai liamna hun Adviser to CM-in hmanpui

Nimin khan Hmunṭha khuaa Hlumpui ram Greenhouse Cluster aṭanga Tomato thar chhuahte sengna leh vailiamna hun chu Er.K Lalsawmvela, Adviser to CM (Technical) hova neih a ni.

He hunah hian Er. K.Lalsawmvela chuan thusawiin, ranvulh leh thlai tharchhuah chu ram hma-sawnna leh intodelh theihna hnaivai a ni a ti a, ram dang ang loin Mizoramah chuan hmun tinah thlai a chin mai theih avangin mitinin kan tih mai theih a ni a ti.

Sawrkarin policy ṭha tak tak a ruahman a, sawr-kar ruahmanna ṭha tak tak siamte kan hmang ṭangkai thiamlo ṭhin erawh a pawi tih sawiin, sawrkar aṭanga hamṭhatna sum an dawn ṭhinte chu a hmanna tur dik takah ṭangkai taka hmang ṭhin turin kuthnathawktute a chah a ni.

Er. K.Sawmvela hian Hlumpui ram Greenhouse aṭanga Tomato thar te a sengpui bakah Tomato thar lam tak tak 15 Qtl chu Barzar lama zawrh turin a vailiam a ni.

Hlumpui Cluster-a Greenhouse 39 hi MIDH hnuaiah kumin April thla khan sak zawh a ni a, PMKSY hnuaiah Drip pek vek niin, chhungkua /beneficaries – 13-ten (Beneficiaries 1 zel hian Greenhouse 3 enkawl ang a ni ) Tomato 17 Qtls zet an thar/seng tawh thute bakah, he cluster aṭang hian Tomato 150 Quintals chuang thar chhuah an inbeisei thu a sawi bawk.

He hun hi Margaret Vanlalzami, DHO, Serchhipin kaihhruaiin, Hmunṭha VCP Lalbiak-thanga Pachuau leh Greenhouse Cluster enkawltute hnen aṭanga thusawi ngaihthlak a ni a, Hannah Lalrohlui Betlu, Block Horticulture Officer, Serchhipin Horticulture Department kaltlanga hma an lak dan Technical report a pe bawk.

