Zirtirtute tan training buatsaih

Nimin khan InSPA, Mizoram leh Directorate of School Education ṭangdun buatsaihin Mizoram chhunga Secondary School zirtirtu-te tan ni 2 awh tur ‘International Online Workshop on Issues in School Psychology’ neih ṭan a ni.

School Education Secretary leh InSPA Patron ni bawk Dr.Lalzirmawia Chhangte chuan he International Online Workshop hi hawngin, Psychology chu uar zawkin zir ni se, zirtirtu leh zirlaite pawhin an hlawkpui a rinawm a ti a, tuna workshop buatsaih chu psychology hriatna lamah pawh hmasawntirtu a nih ngei a beisei thu a sawi.

InSPA & Asia Pacific School Psychology, Malaysia President Dr. Panch Ramalingam chuan thu sawiin, he International Online Workshop hian Mizoram State-ah Quality Education a thlen ngei a beisei thu a sawi a. School Psychology lehkhabu Mizo ṭawngin neih a nih thuai dawn thu a sawi a bawk.

He Online International Workshop-ah hian District 11-a Secondary School hrang hrang aṭangin zirtirtu pahnih, mipa leh hmeichhia pakhat ve ve, an vaiin 1057 an tel a ni.

