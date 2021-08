Allison-a’n Liverpool tan contract thar a ziak

Liverpool goalkeeper Alisson Becker chuan a hmalam hun chu Reds tana la hmang zui zel turin kum 2027 June thla thleng daih tur contract thar a ziak.

Kum 2018 khan Liverpool hian Brazilian goalkeeper Alisson hi Italian club AS Roma aṭangin an lalut a, a manah £67m vel zet an seng a, Alisson hi a hunlai chuan goalkeeper man to ber a ni nghe nghe a, Reds-a a awm chhung hian Premier League, UEFA Champions League leh FIFA Club World Cup-te a chawi tawh a ni.

Kum 28 mi hian Liverpool tan game 130 a khel tawh a, game 130 aṭang hian clean-sheet vawi 59 ngawt a nei thei a, tunlai goalkeeper ṭha ber zinga mi a ni mek a ni.

6ft 3’-a sang Alisson hi Brazilian club Internacional academy chhuak a ni a, kum 2016 khan Roma-in an lalut. Brazil U17 leh U21 tan te a khelh hnuah kum 2015 aṭang khan Alisson hi Brazil senior team lamah koh ṭan a ni a, an ram tan hian vawi 47 a inlan tawh a ni.

Liverpool hian tun hnaiah an player pawimawh te contract thar an ziahpui mek a, Alisson hma hian Fabinho leh Trent Alexander-Arnold te pawh contract thar an lo ziahpui tawh a ni.

