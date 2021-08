ASF vanga vawk thi tlem hret hret

African Swine Feverb(ASF) vanga vawk thi zat chu a tlêm chho hret hret zel a, nimin bika Serchhip District chhunga ASF hri lenna hmuna vawk thi zat chu 8 a ni.



Nimina District chhunga vawk thihnate hi Keiṭum leh New Serchhipah pahnih ve ve an thi a, Thenzawl, Zote South, Serchhip Vengchung leh Serchhip Kawnpui VC area-ahte vawk pakhat ṭheuh an thi a, hri lenna hmuna puan loh khuaahte vawk thi a awm lo a ni.



Heti hian nimin thleng khan Serchhip District-a ASF hri lenna hmuna puan Village Council 29-ah vawk thi 3368 awm tawhin, vawk 2699 suat a ni tawh a, heng khuaahte hian vawk la dam 5288 awm anga chhinchhiah a ni a, District chhunga ASF hri len lohna khaw 13-ah chhan hriat loha thi vawk 80 a awm tawh a, vawk suat 19 a awm tawh bawk a ni.

