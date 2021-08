Assam-in kawng an dan chungchangah PIL thehlût

Mizoram Bar Association (MBA)-in Mizorama nitin mamawh châwkluhna kawngpui Assam-in an dan chungchangah nimin khan Gauhati High Court, Aizawl Bench-ah PIL an thehlut.

MBA chuan NH-306 dan chungchanga hma la rang tura ngenna an theh luh chuan awmzia a neihloh avangin Mizoram mipuite hmakhaw ngaia Court a zualko mai chu tun dinhmunah a tha ber nia an hriat avanga PIL thehlut anni tih an sawi a,

He PIL hi Gauhati High Court, Aizawl Bench-a file ni mahsela Gauhati High Court Principal Bench, Guwahati hnuaia awm a nih avangin PIL hi Aizawl Bench a sawi tur nge Guwahati a Principal Bench- a sawi tur tih Gauhati High Court thuneituten an tichiang turah an ngai tih an sawi bawk.

MBA chuan nikum lama NH – 306 dan pin chungchangah pawh PIL alo file tawh tih an tarlang a, he PIL hmasa hi engemaw chen Gauhati High Court a inchiah hnuin nikum lamah kawng dan a tawp zui avangin PIL hmasa pawh hi tih tawp ve a nih thu an sawi bawk.

Like this: Like Loading...