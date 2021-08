Assam leh Mizoram-in FIR an thehluh an hnukkir

Chief Minister Zoram-thanga chuan nimin khan Twitter kaltlangin Mizoram leh Assam inrem theih nan leh mipuite thlamuang zawka an awm theih nan Vairengte Police Station-a Assam mi-te laka July ni 26-a FIR an thehluh chu an sût tih a sawi tarlang a, hemi hma hian Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pawhin Rajya Sabha MP K.Vanlalvena leh Kolasib DC leh Vairengte SDPO laka Assam Police-te FIR thehluh chu hnuhkir a nih thu Twitter-ah a tarlang bawk.

Mizoram – Assam ram-ria inkahna thleng chung-changah khan July ni 26 khan Vairengte Police Station-ah thubuai ziah luh a ni a, he thubuai ziahluha dan bawhchhia a puh Assam IGP, DIG, Cachar district bawrhsap, Cachar DFO Cachar district SP leh Dholai Police Station OC-te chu Pathianni khan he thubuai chhuitu Vairengte SDPO hmaa inlan tura koh an ni a, hemi chungchang lo hriattir turin Assam chief secretary leh DGP-te chu lehkha thawn an ni.

Assam Chief Minister leh Assam Police mi 200-te chu he thubuai ziahluh hmanga dân bawhchhia a puh tel an ni na-in Vairengte Police Station-a inlan tura koh zingah hi chuan an tel ve lo a, thubuai siamsak zinga a rip zualte chu tualthah tuma puhna leh dan bawhchhe tura a huhova phhiarrukna te a ni.

Hetihlai hian Assam Police-te pawh hian Mizoram Rajya Sabha MP bakah Kolasib District-a sawrkar hotu ṭhenkhat lakah FIR an thehlut ve bawk a, Pathianni khan Assam Chief Minister chuan twitter kaltlangin Mizoram nen inrem taka awm a duh thu sawiin, Mizoram Chief Minister Zoramthanga nen an inbiak reng thu a sawi a, Rajya Sabha MP K.Vanlalvena laka Assam Police-in FIR an siam pawh hnukkir tura a hrilh thu a tarlang a, nimin tlai khan Assam CM hian Mizoram CM-in Assam Police Officer-te laka FIR a hnuhkir rulh let nan Kolasib DC leh Vairengte SDPO laka FIR thehluh pawh hnuhkir a nih thu a tarlang bawk a, hei bakah hian August ni 5 hian a cabinet minister pahnih chu Aizawlah inbiakna nei tura a tirh tur thu sawiin, ramri-a muanna a awm leh hmarchhak hmasawnna leh muanna tura hmalak chu Assam duhdan a nih thu a tarlang bawk.

Like this: Like Loading...