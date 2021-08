Assam Police-in an huanram an luahsakten an manganna CM hnenah an thlen

Vairengte Aitlang-a huan neitu chhungkaw 18 chuan an huanram Assam Police-in an luahsak avanga an mangan thu Memorandum Chief Minister hnenah an thehlut.

Nimina CM hnena Memorandum an thehluha an tarlan dan chuan kumin June ni 29 khan Assam sawr-kar tirh Assam police ṭha-hnem takten an innghahna leh eizawn nana an hman mek huan chu rawn hnehchhuhin Police Camp te siamin an inbengbel a, an huan thlai te tichhiain hlo tûr te an kap nghal zel a, tha leh zung tam tak sênga an lo enkawl an huan hetianga an sawisa mai hi an rilru a na takzet a, Assam police-in an ram an lâksak zat chu ṭin 80 leh a chanve vel a zau niin, kum tin cheng nuai 20 chuang man thlai an thar thei ṭhin a, tunah chuan feh pawh an feh ngam tawh loh thu an sawi.

Kum 50 chuang zet an lo enkawl tawh, Mizoram chhung ngei ni si, hetia Assam lamin an rawn hneh-chhuh mai chu hriatthiam harsa an tih thu leh, hmalak vak ngaihna leh a kawng hmang pawh an hriat loh avangin sawrkar hmalakna an ngaichang tawp tih an sawi a, July ni 9, 2021-a Assam leh Mizoram Chief Secretary te inbe turte, July ni 24, 2021-a Shillong-a Mizoram leh Assam Chief Minister ramri chungchanga an inbiak tur thu an hriatte chuan an thla a muan thu leh an huante pawh an nei let leh thei ngei dawn nia an ngaih thu an sawi a, mahse tun thlenga an harsatna sutkiansak tumna emaw, an mangannate a hmuna ramhruaitu lianten an la hmuhpui miahlo chu a manganthlak an ti tih sawiin, an ram chin humhalh tura Mizoram sawrkar lam aṭanga hmalakna a awm thuai loh chuan anniho bakah helai chhehvela huan leh dil neitu tam takte pawhin an hmunhmate an chân chhoh zel mai a hlauhawm tih an tarlang bawk.

