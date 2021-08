ATP 500-a champion thei naupang ber – Sinner

Teenager Jannik Sinner chuan Pathianni kan Washington-ah Citi Open final-a hnehna changin, a career-a a title lak ropui ber a la.

Italian kum 19 mi, Sinner hian final-ah Mackenzie McDonald chu 7-5, 4-6, 7-5-in a hneh a, hei hi ATP title a lak pathumna a ni a, kum 2009-a ATP 500 category an siam hnua he category-a champion thei naupang ber a ni a, he category-a champion thei naupang ber ni ṭhin chu world number 5 Alexander Zverev niin, kum 2017 khan kum 20 mi niin Washington-ah hian title alo la tawh a ni.

Sinner hian nikum khan Sofia-ah title la-in, kum 2021-a a bul ṭannaah Melbourne-ah title a la bawk a, kum 2005-a Rafael Nadal-a’n kum 19 mi ni chunga title a lak nawn hnua title la nawn leh thei naupang ber a ni bawk.

Sinner hi Grand Slam-a a thlen san ber ṭum chu nikum French Open kha niin quarterfinal a thleng a, kuminah fourth round a thleng a, tunah hian a ṭum thumna atan US Open-ah a inlan leh dawn a, August ni 30-ah US Open hi ṭan a ni ang.

