Balua intodelh turin hma la tan

Mizoram Tipper Association (Drivers & Owners) chuan nimin khan thuchhuah siamin, Mizoram leilunga hausakna awmsa, balu lak chhuah kawnga harsatna sukiang turin Mizoram sawrkar chuan Kolasib leh Mamit District-ah awlsam zawka balu lak chhuah dan tur ngaihtuahin hma a la ṭan tih an sawi.

MTA-in nimina thuchhuah an siamah ni 13.8.2021 khan Chawnpui kai, Saiphai kai leh, Teirei leh Tlawnglui infinna, Bairabite chu Er. Lalthanzuala, EE, PWD hovin a hmunah tlawh a ni tih sawiin, Balu-te awlsam zawka lakchhuah a nih theihna atan lui panna kawng tur pawh ruahmanna a hmunah siam nghal a ni tih an sawi a, tunah hian Balu hmanga intodelh theihna tura hmalakna turin PWD hotute chuan DPR siamin thuneitu sang zawkah thlen thuai an tum tih sawiin, he ruahmanna hi rang taka hmalak thuai theih a nih an beisei thu an sawi a, hetianga ram hruaituten kan ram chhung ngei aṭanga Balu phurh theihna tur an dapsak chu lawmawm an tih thu leh, a hlawhtlin ngei pawh an beisei tih an sawi bawk.

