Barcelona-in Messi an kawl zui thei dawn lo

Barcelona chuan an club lamin sum dinhmun lama harsatna an neih avanga La Liga inrelbawlna lamin a dan avangin Lionel Messi chu an kal zui dawn lo tih an sawi.

Kum 34 mi, Messi hi a contract a tawp hnu, July ni 1 aṭang khan free agent a ni a, a hlawh a zatvea tihniamin club-a awm zui zel a remti a, mahse Barcelona-in sum lama harsatna an tawh avaga La Liga-in sum hman a phal zat chhunga an inkhung len theih dawn loh avangin Messi hi an kawl zui thei dawn ta lo a ni.

Barca chuan thuchhuah siamin, “FC Barcelona leh Lionel Messi-te chuan inremna nei fel tawhin, pawl pahnihten vawiinah contract thar ziak tum a nih laiin tum angin thil a kal thei ta lo a, a chhan chu sum chungchang leh Spanish La Liga dâna inkaihhruaina ṭhenkhat vang a ni,” tiin Ningani khan an tarlang a, “Kan duhthusam anga thil a kal theih ta lo hi Messi leh club chuan pawi a ti a, Messi hi duhsakna kan hlan a ni,” tiin an tarlang bawk.

Barcelona hian kum 21 zet an lo chhawr tawh Messi hi kum 2026 thleng an hnena awm turin inremna an siampui tawh a, mahse La Liga chuan Barcelona hi hlawha an insen zat an tihhniam hma chuan amah emaw, player thar dang ziahluh a phalsak ta lo a ni.

Messi hian Barcelona tan hian goal 672 thun tawhin, La Liga title pawh vawi 10 zet a chawipui hman a, Champions League ṭum 4 leh Copa del Reys pasarih a lakpui hman a, mimal chawimawina engemawzat an dawn zingah Ballon d’Or pawh vawi 6 lai a dawng a ni.

Hetia Messi a chhuak dawn nia Barcelona lamin an sawi takah chuan amah lo beisei ṭhintu club lianten thawm an rawn nei leh nghal a, chung zingah chuan Manchester City leh Paris St-Germain-te chu a thawm nei na pawl an ni nghal a ni.

