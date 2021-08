Durtlang Police Station-a OC ni lai, SI VL Chama Ralte chu kuminah “Union Home Minister’s Medal for Excellence in Investigation” lawmman dawng tura thlan a ni a, he chawimawina hi kuminah hian rampumah police 152-in an dawng dawn a ni. He chawimawina hi kum 2018 aṭang khan pek ṭan a ni.

