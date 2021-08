Cheng vbc 10 man hu Meth man

Mizoram Police leh Sister Agency ṭangdun chuan ni 26.8.21 khan Joint Narcotics Operation neiin Methamphetamine mum nuai 5 chu Truck (CRX 1512) registration no. NL-01A E-0243 atangin Buichali lei bul, Sairang daiah an man a, Methamphetamine an man hlutzawng hi tualchhung rate -ah cheng vaibelchhe 10 man hu niin, international smuggling rate-ah chuan cheng vaibelchhe 25 man hu a ni. Heng bungraw phurhna lirthei khalhtu leh mawhphurtu ni bawk Mantu Kumar Deb (45), leh second driver Subhas Das (33), Karimganj, Assam mi ve vete chu man niin thubuai siamsak an ni.

Hetihlai hian Mizoram Police hnuaia Sub Inspector leh Constable hnaruak awm dil theih angin thu dik lo, webpage pakhat www.fresherjobnearme.com in a tarlan chu thudik lo leh inbumna a ni tih Mizoram Police chuan thuchhuah siamin an tarlang.