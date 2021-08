Covid-19 dona hmanrua Mizoram pe

Nimin chhun khan India Formosa Foundation leh Tzu Chi Foundation, Taiwan ṭangkawpten Mizoram sawrkarin Covid-19 hripui lêng a dona kawnga a hman turin PPE Kit 10000, N-95 Mask 10000 leh Face Shield 10000 Health Minister Dr. R.Lalthangliana hnenah an hlan a, India Formosa Foundation Chairman Jonathan Lalremruata’n heng hmanruate hi Minister hnenah hian a hlan a ni.

Aizawl West YMA Jt YMA Multipurpose Hall, Vaivakawna inhlanna buatsaihah Health Minister chuan India Formosa Foundation leh Tzu Chi Foundation, Taiwan-te chungah lawm-thu sawiin, India Formosa Foundation chu Mizoram tana Covid-19 dona kawnga ṭanpuina thehchhuak tam berte zinga mi an ni tih a sawi a, ram hrang hrang dawra hetianga hma an la ṭhin hi a lawmawmin a chhuanawm takzet a ni, a ti.

Jonathan Lalremruata, India-Formosa Foundation Chairman chuan Covid-19 hripui leng vanga harsatna tawk chhungkua 20000 Mizoram district hrang hrang 8-a mi ṭanpui turin hma an la mek tih sawiin, chhungkua 16000 vel ṭan-puina hi pek an nih tawh thu leh chhungkaw 4000 vel pe leh tura an inruahman mek thu a sawi a, Bitcoin Foundation, USA kaltlangin oxygen concentrator leh ventilator ṭhahnem tak an chah mek thu a sawi bawk a ni.