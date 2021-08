DAO-in New Serchhip North Bazar Building thar hawng

National Highway-54 siamṭhat hna thawhna tur an rama a kaltlang avanga zângnadawmna an dawn aṭanga New Serchhip North VC-in an huamchhung, PWD Office bul kawngpui sira Bazar building an sak chu nimin tlai khan Tlangtimawia Zote, District Agriculture Officer, Serchhip chuan a hawng.

Bazar Building hi a dung 68ft x 10 ft, niin inthiarna leh tuidahna polytank dah a ni a, a enkawl hna hi Bazar Welfare Committee-in an thawk dawn a ni.

New Serchhip North Villlage Council hian zangnadawmna hi ₹10,21,500/- an la a, he sum hmanna ngaihtuah tur Committee dinin an kutah he sum hi dah a ni a, an sum hmuh ṭanga za-a 1 chu Anganwadi thuamṭhatna atan hmangin, a bak zawngin Bazar building an sa a, bazar building bakah hian a bul kawngpui blacktop chin baka PCC chhunna atan an hmang a ni.

