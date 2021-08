District chhung khaw hrang hrangah school hawn phalsak

Mizoram sawrkar-in ni 7.8.2021-a inkaihhruaina a tihchhuah leh Serchhip District Bawrhsapin ni 9.8.2021-a thupek a tihchhuah anga District chhunga school hawn phal dilna VLTF 17-te chu an huam chhunga school hawn phalsak an ni.

School hawn phalsak khuate hi – E.Lungdar, Lungkawlh, Lungpho, Khawlailung, Ngentiang, Thinglian, Sialhau, Hmunṭha, Khawbel, Mualcheng, Sailulak, Hriang-tlang, Chhiahtlang ‘N’, Hualtu, Lungchhuan, Sialsir, Rullam, Neihloh, Buangpui, Bungtlang, Hmunzawl, Chhingchhip Mualpui leh Piler-te an ni a, zirna in hawnna khuaah chuan School Education Department inkaih-hruaina (SOP) an siam angin kal tur a ni a ti a, Zirna in thuneituten Covid-19 Appropriate Behaviour (CAB) an keng-kawh tur a ni tiin, Zirna in 4C emaw, Community Quarantine Facility-a hmante chu hawn a nih hmain VLTF-ten an tithianghlim hmasa tur a ni tiin, Zirna in hawnna khuaah Covid-19 hri kai an awm a nih chuan VLTF-ten District Bawrhsap an hriattir vat tur a ni a ti bawk.

Aizawl District-ah pawh Aizawl DC chuan an huam chhunga khawl 24-a school 27-te bakah AMC pawn lama Covid-19 case neilo khuate chu school hawn a phalsak bawk a ni.

