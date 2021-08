Electric bill chungchang sawiho

Nimin khan Serchhip District Consumer Association hruaitute chuan P&E Department hotute nen Electric Bill chungchang sawihona neiin, mipuiten harsatna an thawh chung-changa zawhna leh hriat-thiam lohte an inhrilhfiah.

P&E Department, Serchhip SDO Office-a inkawmhonaah hian Electric Bill hi thla hmasa lamah Covid-19 hri leng avangin Meter reading lak a ni lova, hei vang hian hemi thlaah hian a hma thla 3 kalta bill aṭangin average bill siam a ni a, tunah chuan Meter Reading lak a lo ni ta a, hei vang hian mipuiten power an hman zat unit leh an bill tur dik tak an hre thei tawh dawn tih nimina Serchhip District Consumer Association thuchhuah chuan a tarlang a, Meter Reading lak loh thla awma meter reading kha a hnuah lak a ni a, hei hi tuna bill-ah hian tihchhuah niin, a hma thla thum kalta aṭanga average bill an lo siam nen an siamrem a, chuvang chuan tuna bill lo kal hi chu average bill an siam tawh hnua bill thar an siam leh a ni a. Hemi chungchangah hian a hmaa Average bill an lo siam tawh chu Department lam chuan uluk taka chhût chhuakin tuna an reading nen an siamrem tih an sawi a, tuna bill form an hman hi a format awmsa leh a sofware an hman pawh siam danglam mai theih a nih loh avangin he an siamremna hi bill form-ah hian a nihna tur angin a lang thei lo a ni tih an sawi.

P&E Department lam chuan Electric bill an siamah hian an theih ang tawkin an fimkhur a, amaherawhchu tihsual palh a lo awm ve leh ṭhin tih an sawi a, chuvang chuan tihsual palh an nei a nih chuan siamṭha turin an inhawng reng tih an sawi a. Hetiang a nih avang hian Serchhip District Consumer Association chuan tuna P&E Department-in Electric Bill an sem mekah ngaihṭhat lohna nei emaw, thla dang aia an bill chawi sang thut/sang lutuk a awm a nih chuan Bill pêk hmain Department Office-ah bill pêk hun chhung a ral hma ngeia complaint ṭhin turin an ngen a, harsatna nei an awm a nih chuan consumer hruaitute hnenah pawh inhriattir theih reng a ni tih an tarlang.

