Football thuthang (10.8.2021)

@ Argentina forward Lionel Messi, 34, chuan Paris St-Germain-a lutfel turin nimin khan medical nei tura ruahman a ni. (L’Equipe)

@ Ni rei lote hnuah PSG chuan Messi hi an player a ni tih Eiffel Tower-ah special ceremony neiin an tlangzarh ang. (ESPN)

@ Barcelona chuan PSG-in Messi lak an tumna chu dan an tum a, European Commission hnenah French club hian Argentine hi an lalut a nih chuan sum hman dân an bawhchhia tiin an complaint a ni. (Marca)

@ Nou Camp-ah a châm zui dawn lo tih a sawi hnu khan Messi lakluh tum zingah Tottenham pawh an tel. (Express)

@ Manchester United chuan France forward Anthony Martial, 25, chu £50m-in hralh an rilruk a, Inter Milan chuan Chelsea zawm tur Belgium striker Romelu Lukaku, 28, thlaktu atan lakluh an tum a ni. (Sun)

@ Roma striker Bosnian Edin Dzeko, 35, chuan Inter Milan lam a pan hmel avangin Roma boss Jose Mourinho chuan Paris St-Germain Arentine striker kum 28 mi, Mauro Icardi lakluh dan a zawng. (Gazzetta dello Sport)

@ Dzeko o San Siro-ah hian Lukaku thlaktu turin a lutfel ṭep a ni. (Sun)

@ Bayern Munich sporting director Hasan Salihamidzic chuan Norway striker kum 21 mi, Erling Braut Haaland chu Bundesliga-a an elpui Borussia Dortmund aṭanga lak dan an ngaihtuah thu a sawi. (Goal)

@ Tottenham boss Nuno Espirito Santos chuan Manchester City-in lakluh an tum mek, England striker Harry Kane, 28, chu Spurs-a la châm zui tura hming tumin a titipui dawn. (Mail)

@ Fiorentina striker Dusan Vlahovic lakluh tumin Arsenal chuan Tottenham an el mek a, Spurs hian Serbia forward kum 21 mi hi Harry Kane thlaktu tura lakluh dan an zawng a ni. (Sky Sport Italia)

@ Barcelona chuan Brazil goalkeeper kum 32 mi, Neto chu Arsenal emaw, Tottenham lam pan turin an thlêm. (Express)

