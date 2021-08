Football thuthang (14.8.2021)

@ Belgium striker kum 28 mi, Romelu Lukaku chu Nilaini tlai khan London-ah thlawk lutin, Inter Milan aṭangin £97.5m-in Chelsea-ah a lutfel ṭep tawh. (Sky Sports)

@ Tottenham chuan England international Harry Kane chu Manchester City lama an hralh a nih chuan Fiorentina Serbian striker £60m man, Dusan Vlahovic, 21, chu lakluh an tum ang. (Gazzetta dello Sport)

@ Sheffield United-in an goalkeeper kum 23 mi, Aaron Ramsdale man atana an chhiar zat £30m chu Arsenal chuan pek an inhuam loh avangin Ramsdale lei an tumna chu an tawpsan. (Football.London)

@ Chelsea chuan Roma-in £34m-a England striker Tammy Abraham, 23, lei an dilna chu nakina an lei let leh theihna tur thutiam (buy-back clause) telhin an pawm. (Goal)

@ Roma manager Jose Mourinho pawhin Abraham hi Serie-A club zawm duh tura hmin tumin nimin khan titipui a tum a ni. (Mirror)

@ Hetihlai hian Arsenal chuan Abraham hi chan tumin Roma hnenah hian France striker Alexandre Lacazette, 30, chu zawrh an tum ve bawk a ni. (Calciomercato)

@ Sevilla chuan Chelsea lakluh tum Jules Kounde chu hralh an rilruk a, mahse Blued hian France defender kum 22 release clause neih lai £68m chu tlin an tum lova, player pek tel an tum zawk a ni. (Evening Standard)

@ Southampton chuan Leicester City-in £15m-a Denmark defender Jannik Verstergaard, 29, lei an dilna chu an pawmsak. (Daily Echo)

@ Inter Milan chuan Manchester United France forward Anthony Martial chu £50m-a lei dil an tum a, mahse United hian an striker kum 25 mi hi hralh tumna an nei lo. (Mail)

@ Lyon chuan Switzerland midfielder kum 29 mi, Xherdan Shaqiri lak tumin Liverpool an dawr mek. (Sky Sports)

@ Inter Milan hian season liamtaa PSG-a loan-a khel, Everton Italy striker kum 21 mi, Moise Keane pawh an ngaihven mek bawk a ni. (Sky Sports)

