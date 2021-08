Football thuthang (19.8.2021)

@ Manchester City chuan Juventus leh Portugal forward Cristiano Ronaldo, 36, nen sawi zawm ni mahse Tottenham leh England striker Harry Kane, 28, chu an lakluh tum ber a la ni reng tih an sawi. (Mirror)

@ Kane hian Spurs training a zawm loh hnu leh City laka hnehna an chan ṭuma a khelh loh hnuah vawiina Portuguese club Pacos de Ferreira nen Europa Conference League-a an inkhelh hunah a khel dawn. (Guardian)

@ Sheffield United chuan England goalkeeper kum 23 mi, Aaron Ramsdale man atana an chhiar zat £35m chu £24m-a an tihniam nia sawi a nih avangin Arsenal chuan Blades goalkeeper hi an dawr chhunzawm leh. (Athletic)

@ Sheffield United boss Slavisa Jokanovic pawhin Ramsdale hian Arsenal zawm a duh tih a sawi. (Mirror)

@ Liverpool-in Watford winger Ismaila Sarr lakluh an beiseina tizual turin Senegal forward kum 23 mi hian Hornets hnenah hian chhuah a duh thu a hrilh tawh a ni. (Express)

@ Tammy Abraham-a’n Chelsea aṭanga Roma a hma hma chawlhkar khan Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Aston Villa leh West Ham-te chuan England striker kum 23 mi lakluh tumin hma an la hlawm. (90min)

@ Paris St-Germain chuan kumin nipuiah France forward Kylian Mbappe, 22, chu Real Madrid lama hralh tumnaan nei lo. (Mundo Deportivo)

@ Tottenham chuan Chelsea defender Kurt Zouma chu lakluh an tum a, French international kum 26 mi hi West Ham pawhin kumin nipuiah lakluh an duh a ni. (Sky Sports)

@ Atletico Madrid chuan Arsenal leh Manchester United-te hnenah England right-back Kieran Trippier, 30, chu an zawrh loh thu an hrilh. (AS)

@ Manchester United midfielder Andreas Pereira, 25, chuan loan-a huna hmanna Flamego lam pan turin Old Trafford a chhuahsan hnai mai thei. (Mirror)

