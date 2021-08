Football thuthang (21.8.2021)

@ England midfielder Jesse Lingard, 28, chuan tun season-ah Ole Gunnar Solskjaer hnuaia regular taka a inkhelh theih a inring lo a nih chuan transfer window khâr hma ngeia Manchester United chhuahsan turin a inpeih. (Times)

@ Liverpool chuan Egypt forward Mohamed Salah, 29, chu an club chanchina player hlawh hnem ber ni tura contract thar zawrh tumin an inbuatsaih mek. (Athletic)

@ Poland striker Robert Lewandowski chuan Bayer Munich chhuahsana chona thar hmachhawn turin a inpeih a. Kum 32 mi hian Bundesliga champions tan hian kum 2 daih contract a la nei a ni. (Mirror)

@ Lewandowski man atana an chhiar £100m chu Manchester City chuan sâng an ti a. Hetihlai hian Poland forward hi a chhuak a nih chuan a thlak tura Bayern lamin an hual Borussia Dortmund leh Norway striker Erling Braut Haaland, 21, Manchestre United-in lak an beiseina chu a khawih buai theih rih a ni. (Express)

@ Manchester City midfielder Bernardo Silva, 27, chuan City-in England striker Harry Kane, 28, lakluhna atana Tottenham lama kaltir an tumna chu a duh lo. (Athletic)

@ Paris St-Germain manager Mauricio Pochettino chuan France forward Kylian Mbappe, 22, chu Real Madrid lama insawn tur anga sawi ni mahse tun season-ah an club-ah a la châm zui zel a beisei thu a sawi. (Eurosport)

@ Chelsea chuan Monaco midfielder Aurelien Tchouameni chu an dawr hnai vai a. Frenchman kum 21 mi hi kumin nipuiah Manchester United lam pan tur anga sawi a ni bawk. (Simon Phillips)

@ English defender Trevoh Chalobah, 22, chu tun season-a bul a ṭan ṭhat viau hnuah Chelsea chuan contract thar ziahpui tura sawm an tum. (Sky Sports)

@ Barcelona chuan Spanish midfielder kum 18 mi, Ilaix Moriba manah £12.8m an duh a. He rawlthar hi Wolves-in an beisei a ni. (ARA)

