Football thuthang (24.8.2021)

@ Manchester City chuan Tottenham striker Harry Kane chu a tawpna atan tun kar hian lakluh tumin hma an la leh dawn a. England captain hi Spurs-in Wolves laka hnehna an chan ṭumin substitute bench aṭangin tun season-a a vawi khatna atan Spurs tan a inlan a, a hma lam hun hi a la chiang lo hle a, Spurs chairman Daniel Levy chuan kum 28 mi hi chelh a la tumruh hle a ni. (Telegraph)

@ Tottenham chuan Wolves winger Adam Traore chu £40m-a lakluh an tum a, Spain international hi Spurs boss Nuno Espirito Santo chuan Molineux-ah kum 3 chhung a lo enkawl tawh a ni. (Telegraph)

@ Tottenham hian Lyon leh France midfielder Houssem Aouar, 23, pawh an la ngaihven reng a, Aouar hi Juventus pawhin an duh a ni. (Calciomercato)

@ Sassuolo midfielder Manuel Locatelli-a’n kum 2 daih tura loan-a Juventus a zawm hma khan Arsenal chuan sum tam zawkin Italy midfielder kum 23 mi hi lei ngam mahse an hlawhchham tawh tih Neroverdi’s CEO Giovanni Carnevali chuan a sawi. (Gazzetta di Modena)

@ Chelsea chuan French defender Jules Kounde, 22, chungchangah Sevilla chu an la dawr chhunzawm zel a, an squad-a hmun ruak siam turin Italian Davide Zappacosta, 29, Frenchman Kurt Zouma, 26, leh English striker Ike Ugbo, 22-te chu chhuah an phalsak a ni. (Mail)

@ Zappacosta hian kum 4 daih tur Atalanta-ah contract ziak a tum a ni. (Sky Sport Italia)

@ Arsenal neitu Stan Kroenke chuan an captain Granit Xhaka chuan Pathianni-a Chelsea laka an tlawm ṭuma an inkhelh hma khan match programme notes-ah contract thar a ziak thut niin a sawi a, Roma-in an hel reng Switzerland midfielder Xhaka hian ‘hun rei’ daih tur contract a ziak niin a sawi. (Mail)

@ Manchester United chuan Wolves midfielder Ruben Neves, 24, chu a mana an chhiar zat £40m aia tlawma lei an tum dawn.

