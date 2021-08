Football thuthang (25.8.2021)

@ Chelsea-in lakluh an beisei, Sevilla defender kum 22 mi, Jules Kounde chuan a contract-ah relese clause £77m a awm tih a sawi a, club pahnih-te hian centre back Kurt Zouma, 26, chu an indawrnaah hian an telh theih an beisei a, hetihlai hian Zouma hian La Liga lam a pan theihna hi a lo hnawl tawh a ni. (90Min)

@ England midfielder Declan Rice chuan West Ham aṭanga contract thar zawrh an tum apiang hnawl zel turin ruahmanna a siam a, kum 22 mi hian a man an chhiar zat chu a san avangin kumin nipuiah insawn chhuah theih loh a inring a, tunah hian kum 3 contract la neiin, Hammers hian an duh chuan kum khat dang pawhseisak turin duhthlan theihna an nei a ni. (Times)

@ Chelsea chuan tlai khawhnuah Atletico Madrid leh Spain midfielder Saul Niguez, 26, chu loan-a lakluh an tum a, hetihlai hian Blues hian central defender pahnih Antonio Rudiger, 28, leh Andreas Christensen, 25, te chu contract thar an zawrh a ni. (Telegraph)

@ Arsenal chuan an captain Pierre-Emerick Aubameyang, 32, lei dil an awm chuan an bengkhawn dawn a, transfer window deadline hmaa chhuah a duhna a tihlan chuan Gabon striker hi dâl an tum lo. (Telegraph)

@ Arsenal chuan England full-back Kieran Trippier an ngaihvenna chu tihnun thar leh an duh a, mahse Atletico Madrid chuan kum 30 mi manah hian £34m aia hniam an duh lo a ni. (Sun)

@ Tottenham chairman Daiel Levy chuan England striker Harry Kane man chu tihtlawm a tum lova, Manchester City hian kum 28 mi hi British record ni turin £150m dawnin lei tum mahse an phal lo ang. (Telegraph)

@ Season ṭantira an match hmasa pahniha an chak loh hnuah Arsenal manager Mikel Arteta lakah pressure a na chho ṭan a, Arsenal-in an bân a nih chuan a thlaktu tura sawirik zingah Chelsea boss hlui Antonio Conte hming a lang. (Telegraph)

