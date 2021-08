Football thuthang (26.8.2021)

@ Paris St-Germain chuan Kylian Mbappe, 22, chu Real Madrid-in an la a nih chuan a thlaktu turin Everton leh Brazil forward Richarlison, 24, chu lakluh an tum mai thei. (Eurosport)

@ Juventus leh Portugal forward Cristiano Ronaldo, 36, chuan transfer window tawp kârah Premier League champions Manchester City lam pan a tum dawn a, a club hlui Manchester United chuan Italian club-a a contract tawp hmang mek hi lakluh dan an zawn hmel loh a ni. (L’Equipe)

@ Ronaldo hian City-a a hnampui Bernardo Silva, Ruben Dias, 24 leh Joao Cacelo-te chu City lam pan chungchang hi a sawipui a. Attacking midfielder Silva emaw, Spain defender Aymeric Laporte emaw chu amah thleng nan hian an hmang mai thei a, City hian Ronaldo hlawh phût zât chu pek an remti a, mahse a transfer fee tura sawi zat chu pek tlin an tum lo thung. (L’Equipe)

@ Nakum nipuia Borussia Dortmund aṭanga Norqay striker Erling Braut Haaland lakluh tum zingah Manchester United chuan hma an hruai. (Bild)

@ Chelsea-in Atletico Madrid leh Spain midfielder Saul Niguez, 26, loan-a lakluh tuma hma an lak chuan Manchester United nen an inel a ngai mai thei. (Guardian)

@ Saul hi a chhuak a nih chuan Atletico Madrid chuan PSG aṭangin Spain midfielder Pablo Sarabia, 26, lakluh tum zingah an tel ve ang. (Marca)

@ Barcelona defender Sergi Roberto, 29, leh midfielder kum 33 mi, Sergio Busquets-te chuan an hlawh tihhniam an remti ve dawn hnai. (Marca)

@ Uruguay midfielder Federico Valverde, 23, chuan Real Madrid-ah kum 2027 thleng daih tur contract thar ziak a remti a, contract tharah chuan a release clause chu euro 1bn (£856m) a ni ang. (Goal)

@ West Ham chuan Chelsea aṭanga France centre-back Kurt Zouma lakluh an tumnaa hma an sawn zel avangin kum 26 mi lakluh an beiseina chu a sâng zel. (Telegraph)