Football thuthang (27.8.2021)

@ Paris St-Germain chuan France forward, Kylian Mbappe, 22, manah Real Madrid aṭangin euro 220m (£188m) an phût. (Le Parisien)

@ England captain Harry Kane-a’n Tottenham-a châm zui tura a intiam leh tak thut hnuah Manchester City chuan Juventus leh Portugal forward Cristiano Roaldo, 36, chu kalsan an tum lo. (ESPN)

@ Ronaldo agent Jorge Mendes chuan Ronaldo hian Turin club chhuahsan dan hi zawng niin a sawi a, kum 36 mi hian transfer fee-a £25m pe thei leh a hlawha dah thei tur club a melh a, hei hi City chuan ti turin an inpeih tawh a ni. (Sky Sports)

@ Chelsea chuan Norway leh Borussia Dortmund striker Erling Braut Haaland chu a agent Mino Raiola-a’n ama tana fee a phût tam avang leh kum 21 mi hi Premier League-a hlawh sâng ber, £275m hlawh theihna tur a phût avangin kumin nipuiah chuan an la thei dawn lo. (Star)

@ Barcelona midfielder kum 18 mi, Ilaix Moriba chuan a contract a pawtsei lo a nih chuan a pan theih tur zingah Chelsea leh RB Leipzig-te an tel. (Mundo Deportivo)

@ Arsenal chuan Premier League season bul ṭan chhe viau mahse an manager Mikel Arteta chu a hna chân mai hlauhawmah a la awm lo. (Independent)

@ Roma manager Jose Mourinho chuan Chelsea English midfielder Ruben Loftus-Cheek chu £13.5m-a lei dil tumin ruahmanna a siam a, Kum 25 mi hi Mourinho-a’n Blues a enkawl hnuhnun zawk khan rei vak lo an lo thawkdun tawh a ni. (Mail)

@ Manchester United chuan sum an hmuhna atana an player-te an hralh phawt loh chuan Rennes midfielder Eduardo Camavinga, 18, emaw, Atletico Madrid midfielder Saul Niguez, 27,-te an lalut thei dawn lo. (ESPN)

@ Chelsea chu Niguez lalut tur zinga a hma lama dinga ngaih an ni a, Atletico pawhin Spain international hralh tur hian an inhawng mek a ni. (Express)