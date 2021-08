Football thuthang (28.8.2021)

@ Arsenal manager Mikel Arteta chuan an captain Gabon forward Pierre-Emerick Aubameyang a chhuak thei nei sawi chu a pha. (ESPN)

@ Manchester United chuan transfer window khâr hmain central midfielder lakluh an tum dawn a, mahse England leh West Ham player Declan Rice, 22, insawn dan an nghak phawt mai thei. (Independent)

@ Juventus chuan an player hlui, Italy striker kum 21 mi, Moise Keane chu nakum nipuia lei nghet zui turin Everton aṭanga loan-a lakluh dan an ngaihven. (Calciomercato)

@ Wolverhampton chuan Tottenham-in Adama Traore, 25, lei an dilna chu an hnawlsak. (Telegraph)

@ Liverpool chuan Mali midfielder £40m man, Yves Bissouma chu Brighton aṭang lakluh theih dan tur an zirchiang mek. (Express)

@ Paris St-Germain chuan Kylian Mbappe tel lovaseason hmang tura an inbuatsaih meknaah player lakluh duh engemawzat an nei a, chung zingah chuan Manchester United midfielder Paul Pogba, 28, leh Borussia Dortmund striker Erling Braut Haaland, 21-te an tel. (L’Equipe)

@ Real Madrid chuan Mbappe leina atana an an dilna hmasa £137m hnawlsak an nih hnuah an ngamna zat tisangin, £145m-ah an tipung. (Sky Sport)

@ PSG hian Mbappe a chhuak a nih chuan Everton Brazilian forward Richarlison chu lakluh an tum dawn a, kum 24 mi agent pawh indawrna nei turin Paris-ah a awm tawh a ni. (ESPN Brazil)

@ Chelsea chuan Sevilla leh France defender Jules Kounde, 22, chu £42m hû-in an lalutfel ṭep. (Sky Italia)

@ Tottenham leh England captain Harry Kane chu contract ṭha zawk sawipui a ni a, striker kum 28 mi hian tun season-a club-a châm zui tura a intiam hnuah a contract tharah chuan chawlhkar khata £400,000 hlawh tura an tawktarh beisei a ni. (Times)