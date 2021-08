Football thuthang (3.8.2021)

@ Manchester City chuan Aston Villa aṭanga Jack Grealish, 25, an lalut thei a nih chuan England-a a team-mate Tottenham striker Harry Kane, 27, an beiseina chu an titawp dawn. (Manchester Evening News)

@ Colombia playmaker, James Rodriguez, 30, chu Everton-a Rafael Benitez ruahmannaah a lang tawh lo tih hrilh a ni a, club-in a man phu tawka dawrna an hmuh chuan chhuak turin zalenna a nei a ni. (Liverpool Echo)

@ Inter Milan Argentine striker Lautaro Martinez, 23, lakluh tuma intlansiaknaah Atletico Madrid chu Arsenal hmaah an awm a, Martinez hi euro 90m (£76.8m) an chhiar a ni. (Tuttosport)

@ Inter Milan chuan Arsenal-in Martinez lakluhna atana Spain full-back Hector Bellerin, 26, emaw, France striker Alexanre Lacazette, 30, emaw kal teltir tura an dawrna chu an hnawlsak. (Gazzetta dello Sport)

@ Tottenham-in £43m-a Argentina defender kum 23 mi, Cristian Romero lei an dilna chu Atlanta chuan an pawm. (Talksport)

@ Bayern Munich manager Julian Nagelsmann chuan Manchester United nena sawi zawm mek, Germany midfielder kum 26-a upa, Leon Goretzka chuan Bundesliga champion tan contract thar a ziak ngei dawn tih a chian thu a sawi. (Metro)

@ France striker Karim Benzema, 33, chuan Real Madrid-a a contract chu kum khat dang a pawtsei leh a, a contract hian kum 2023 thleng a daih dawn a ni. (ABC)

@ Chelsea manager Thomas Tuchel chuan an Club-a England midfielder Ruben Loftus-Cheek hma lam hun tur chu kum 25 mi, Loftus-Cheek kutah a innghat tih a sawi. (Eurosport)

@ West Ham chuan France defender kum 26 mi, Kurt Zouma chungchangah Chelsea chu an la dawr reng a, mahse inremna an la siampui thei lova, West Ham hian Zouma an lalut thei lo a nih chuan Fiorentina Serbia international Nikola Milenkovic chu lak an tum leh ang. (Sky Sports)

Like this: Like Loading...