Football thuthang (31.8.2021)

@ Liverpool, Leeds leh Aston Villa-te zinga tu emaw berin tlaikhaw hnuah Sampdoria leh Denmark winger Mikkel Damsgaard chu an lalut mai thei a, kum 21 mi hi Euro 2020-ah kahn an ram tan a che ṭha hle a ni. (La Repubblica)

@ Sevilla chuan euro 80m (£68.5m) aia tlema France defender Jules Kounde lei dilna chu an pawm dawn lova, West Ham lama Kurt Zouma, 26, an hralh hnuah Chelsea chuan kum 22 mi, Kounde hi lalut tur anga sawi an ni mek a ni. (Marca)

@ Juventus chuan Cristiano Ronaldo thlaktu turin kum 33 mi, Sergio Aguero emaw, Eden Hazard, 30, emaw, Pierre-Emerick Aubameyang, 32, emaw lakluh tumna an nei lo. (Fabrizio Romano)

@ West Ham chuan Croatia midfielder Nikola Vlasic, 23, chu CSKA Moscow aṭangin an lalutfel dawn hnai. (Guardian)

@ Tottenham chuan transfer deadline tawp hma-in player pahnih vel tal lakluh dan an la zawng a, Barcelona right-back Emerson Royal, 22, chu an lakluh tum ber a ni. (Express)

@ Aston Villa chuan tun season-a Liverpool tana la inlan lo, England Under-21 midfielder Curtis Jones, 20, chu £15m-a lei tumin an inbuatsaih mek. (Sun)

@ Manchester United-in Juventus aṭanga Portugal forward kum 36 mi, Cristiano Ronaldo an lakluh hnua Old Trafford chhuahsan tura zalena nei Wales Winger James, 23, lakluh tumin Everton, Brighton, Leeds leh Crystal Palace-te chu an intlansiak. (Star)

@ Massimilliano Allegri-a’n midfield thuamchak a tumna kawngah Juventus chuan Borussia Dortmund Belgium international Axel Witsel, 32 chu lakluh an tum. (Sky Sports)

@ Bayern Munich chuan Bundesliga-a an elpui, RB Leipzig aṭanga Austria midfielder Marcel Sabitzer, 27, chu euro 16m (£13.7m)-a lalut turin inremna an neihpui tawh. (Bild)