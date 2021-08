Football thuthang (9.8.2021)

@ Tottenham chuan English striker Harry Kane, 29, chu Manchester City-in £120m bakah adds-on £20m-a lei a dil a nih chuan hralh mai turin an inbuatsaih. (Star Sunday)

@ City hi Kane-a’n Spurs chairman Daniel Levy chu Premier League champions lama kal phalsak turin a hmin theih leh theih lohah an innghat a ni. (Sunday Mirror)

@ Lionel Messi leh Paris St-Germain chuan kum 2 daih contrac ziak turin an inrem tawh. (Le Parisien)

@ Messi hian French khawpui hi a pan a nih chuan kumtin euro 40m (£34m) a hlawh dawn a ni. (L’Equipe)

@ Argentine forward Messi hi Barcelona-ah a awm zui dawn lo tih a hriat hnuah a hnampui leh a ṭhian ṭha tak Sergio Aguero, 33, pawhin chhuah dan kawng a zawng nia sawi a nih laiin Aguero hi Nou Camp-ah a la châm zui dawn a ni. (Marca)

@ Italian champions Inter Milan chuan Belgium striker Romelu Lukaku-a’n Chelsea a pan hun atan ruahmanna an siam mek a, a hmatawnga awm tur pahnih lak an duh dawn a, Chelsea’s England striker Tammy Abraham, 23, Atalanta’s Colombia forward Duvan Zapata, 30, leh Roma’s Bosnian striker Edin Dzeko, 35,-te chu an duh vek a ni. (Sky Sport Italia – in Italian)

@ Arsenal leh West Ham pawhin Abraham hi an duh a, hetihlai hian Inter Milan-in Lukaku thlakna atana Zapata an laksak a nih chuan Atlanta pawhin Chelsea striker hi lei an tum dawn a ni. (Fabrizio Romano)

@ Manchester United-in England right-back kum 30 mi, Kieran Trippier man chungchanga Atletico Madrid nen inremna an neih theih loh hnuah Arsenal chuan Trippier lam an hawi ve leh. (Sunday Sun)

@ Tottenham chu Barcelona midfielder Philippe Coutino nen sawi zawm an ni a, mahse Brazilian kum 29 mi-in Spurs a pan leh pan loh tur chu England striker Kane dinhmunah a innghat a ni. (Mundo Deportivo)

