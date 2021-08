Govt. Serchhip College-in an zirlai tithate chawimawina hlân

Govt. Serchhip College chuan nimin khan Annual College Day hmangin, kum 2020-21 chhunga College zirlai tiṭhate award hrang hrang an sem.

College Annual Day programme hi Academic Building Room No.3-ah hman niin, Dr. K.Lalhmingsangi, Asst. Professor, Dept. of Botany chuan programme a kaihruai a, Principal PC Lalremsiama chuan zirlai tiṭhate chawimawina chu an kal zelna atana bul an ṭanna chauh a nih thu leh college an chhuah hnu pawha zirna leh nungchanga chawimawi phû leh chawimawi tlâk an nihzia lantir chhunzawm zel turin a chah a, zirtirtu dangte pawhin zirlai chawimawina hlante lawmpuina leh fuihna thu an sawi bawk a ni

Judithi Lalchanpuii, VI Semester, Dept. of Zoology hnenah, Mizoram University hnuaia Botany UG examination 2021-a Mizoram puma 8-na a nih avangin Principal’s Award hlan a ni, award hian thuziak bakah pawisa fai Rs.10,000/- a keng tel a, Student’s of the Year Award pawh Judithi hnenah hian pek a ni bawk a, thuziak leh pawisa fai Rs.5,000/- hlan a ni a, Student’s of the Year runner-up B.Lallawmawmi, Dept. of Geography leh Lalhmingsangi, Dept. of History-te hnenah thuziak leh pawisa fai Rs.1,500/- ve ve hlan an ni bawk.

Department hrang hranga First Division-a pass zinga mark hmu sang ber mi 10-te hnenah MCTA Award sem niin, award hian thuziak leh pawisa fai Rs.1,000/- ṭheuh a keng tel a, MCTA Award dawngte chu – Lalchhuan-awmi Sailo (Botany), Mal-sawmdawngkimi (Chemistry), Lalnunpuii (Education), Maria Malsawmhlui (English), Alvin Malsawmzuala & Ramdinthari (Geography), Lalhmingsangi (History), K.Lalvensanga (Mizo), Lal-remmawii (Political Science) leh Judithi Lalchanpuii, (Zoology)-te an ni.

Finishing School Report Writing Competition-a tiṭha-te hnenah lawmman pek a ni bawk a, K.Lalvensanga (Mizo) chuan lawmman pakhatna dawngin, pahnihna chu Lalchhuanawmi Sailo (Botany) leh pathumna Vanlalrinnunga (Mizo)-te hnenah thuziak leh pawisafai hlan an ni bawk.

K.Laldinpuii, Associate Professor, Dept. of History chuan lawmthu sawina hun a hmang a. He programme ah hian college zirtirtu te bakah chawimawina hlan zirlai chhung te an tel a ni.