Guardiola-a’n City chhuahsan a tum

Pep Guardiola chuan kum 2023-a Manchester City-a a contract neih lai a hman a zawh hunah City chhuahsan a tum a, ram (national team) enkawl a rilruk.

Kum 50 mi, Guardiola hian kum 2016 khan City hi zawmin, Premier League club hi kum 7 chhung a enkawl hnuah football chawlhsan lailawk tumin ruahmanna a siam a, hemi hnu hian a theih chuan ram enkawl lam ke pen a tum thu a sawi a ni.

Brazilian financial services company XP Investimentos-in online-a hun an buatsaihnaa ESPN Brazil-in a thusawi an tarlannaah Guardiola chuan, “South American (team)-te European anga kaihhruaia Copa America khelhpui ka chak a, chumi thil chu tih ka duh a ni,,” tiin a sawi.

Guordiola-a’n City a chhuahsan tur thu hi Manchester City-in Tottenham striker Harry Kane an lalut thei dawn lo tih a chian ni-ah tak chanchintharah a rawn lang ve a ni.

Guardiola hian kum 2012 khan Barcelona chhuahsanin, kum khat a chawlh hnuah Bayern Munich a zawm a, kum 5 City a enkawl chhung hian Premier League title pathum, FA Cup ṭum khat, League Cup ṭum 4 a chawipui tawh a ni.