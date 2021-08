Health Minister-in Mizoram-Assam ramria khaw hrang hrangte a tlawh

Nimin khan Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan ramri khaw hrang hrangte a tlawh a, Kolasib District Level Task Force-te a kawm hnuah Vairengte a tlawh nghal a, Kanhmun-a sipai ramri-a duty-te a tlawh bawk.

Kolasib-a DLTF-te a kawmnaah hian Health Minister chuan Kolasib District Community Health Centre chu changtlung zawka thawm ṭhat tum a nih thu leh 80 LPM, NESIDS aṭangin leh 250 LPM, PM Care aṭangin Oxygen Plant khawl bun turin hma chak tak a lak tum a ni a ti a, Aizawl khawpuia hrikai hmuh belh zel dan enin Total Lockdown kalpui chhunzawm chu thil ṭul tak anga ngaih a nih thu a sawi a, hemi chhung hian a ṭul dan a zirin Mass Test pawh kalpui a nih thu a sawi bawk a ni. District Hospital Kolasib chu khum 100 lenna Hospital tura thawmṭhat nan North East Special Infrastructure Development Scheme aṭangin cheng vaibelchhe 22 ruahman a ni a, hna ṭan thuai tum a ni a ti bawk.

Vairengtea khawtlang hruaitute a kawmnaah hian ramria duty Mizoram Police-te hriselna endik turin Medical Operation Team-te chuan August ni 4 hian an kalchhuah tur thu a sawi a, “Ramri hrul a duty Mizoram Police-te leh khawtlang hruaitu, duty-te ṭawiawma che chhuakte chu hri kai an inringhlel a nih chuan a thlâwna endiksak an ni ang,” a ti.

Health Minister chuan ramria buaina thleng avanga ram pawn aṭanga thuthar lakhawmtu engemaw zah lo kalte chu thu dik hailanna kawnga hmanraw ṭangkai taka hmang thiam turin khawtlang hruaitute a chah a, Assam lama kawng dan a nih avanga damlo enkawlna kawnga harsatna awmte leh Covid-19 hri dona kawnga Mizoram sawrkar hmalakna chungchangah ram pawn thuthar lakhawmtute kawmna hun a nei nghal bawk a ni.

Kanhmun khua a tlawhnaah Dr.R.Lalthang-liana ramria awm an nih avangin ṭhenawm state-te nena inkalpawh reng a nih thu leh hri lakah pawh fimkhur a ṭul hle a ni a ti a, Screening Point-a thawktute chu taihmak chhuah zel turin a chah a ni.

Assam leh Mizoram inrina Medili Lei tlawhin ramri-a duty sipaite chu rilru paukhuah tak pu a, ram leh hnam tana thawk zel tura chahin, rilruin a ngamnaah chuan hnehna a chan theih avangin ram mipuite’n thinlung taka an thlâwpna hre renga phur taka ram venhim hna thawk zel turin a chah a ni.

Health Minister chuan Mizoram leh Assam inrina Medili lei lehlam panga Assam lamin kawng an block chu ṭha a tih loh thusawiin, National Highway dan chah hrim hrim chu dân phalloh a nih thu a sawi a. Assam nena buaina awm mek chungchang pawh sawrkar laipui lamah thlen zel a nih thu a sawi a, Kanhmun khawtlangte chu Tripura nen boruak ṭha an neih chu chhawm nung zel a, lo inkawm ngeih deuh deuh turin a chah a ni.

Health Minister hi Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Minister K.Lalrinliana leh Kolasib DC Dr.H.Lalthlangliana leh sawrkar mi pawimawh dangten an ṭawiawm a ni.

Like this: Like Loading...