Nimin khan Govt. Serchhip College Smart Classroom-ah Beti Bachao Beti Padhao (BBBP), Serchhip District hmalakna pakhat “My Aim My Target Campaign” hmalaknain hmeichhe zirlai naupangte tan Special Career Awareness Seminar buatsaih a ni.

Special Career Awareness Seminar hawngtu, khuallian, Lalmuansanga Ralte, Serchhip District Bawrhsap chuan ṭhalaiten zirlai naupang an nih lai aṭanga hnathawh tum thlanfel sa neiha chumi pana theihtawp chhuah kal chu a kawng a tawiin a hlâwk ber a ni, a ti. Seminar chu hlawk taka hman ngei tum turin zirlai naupang kalkhawmte a chah a ni.

He hunah hian PC Lal-remsiama, Principal, Govt. Serchhip College pawhin thusawiin, hmeichhe zirlai naupangte puala Special Career Awareness Seminar buatsaih a ni chu lawmawm a tih thu a sawi bawk.

He hun kaihruaitu K.Saitluanga, DIPRO chuan BBBP hmalakna chuan hmeichhiate venhim leh zirna lama tihhmasawn chu a tum ber a nih thu leh, Serchhip District-ah kawng hrang hranga hmalak mek a nih thu a sawi a, My Aim My Target programme hnuaiah hian N.Vanlaiphai-ah leh Thenzawlah “Meet the IAS programme” kalpui tur a ni a, seminar-a tel naupangte chu an hna thawh chak thlan tir nghal zel an ni ang a, karleh lamah an hna thlan thawk mektute nena inkawmna hun a hrana buatsaihsak leh vek an nih tur thu a sawi a, hawnna inkhawm hi C.Laltleipuii, MCS, SDO, Sadaar-in lawmthu sawiin a khar a ni.

Hemi hnu hian Lalhruaitluanga, Founder, ZO Career Solution leh C.Lalhriatpuia, MD Hillsgate-ten College zirlai naupangte tana duhthlan theih sawrkar leh Company-a hna chi hrang hrangte leh a luh dan te, mahnia eizawnna din tura inbuatsaih dan te, College zawh hnua zirna sang zawk lut tura tih tur hrang hrangte zirtirna an nei zui a ni.