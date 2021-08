Hmeichhe zirlaite tan Career Awareness Campaign buatsaih

Nimin khan Serchhip BNRGSK Hall ah Government Serchhip Higher Secondary School-a hmeichhe zirlai naupang thlan bikte tan Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) My Aim My Target Career Awareness Campaign buatsaih a ni.

He hun kaihruaitu K.Saitluanga, DIPRO chuan BBBP Serchhip District hmalakna tlangpuite sawi hmasain, zirlai hmeichhe naupang thlan bikte puala Awareness Seminar an neih chhante a sawifiah bawk a. My Aim My Target Action Plan duan lai hian Covid-19 hripui vanga mi 30 chin chauh punkhawm phal a nih lai a nih avangin mi 30 tel theihna tur programme an duang a, chuvang chuan nimina programme an buatsaihah pawh Government Highe Secondary School-a zirlai hmeichhia zawng zawngte tel lovin, thlan bikte chauh an tel phah ta a ni, a ti a. A hmuna tel ve ta lote tana Live Talk Show an buatsaih chu Lalro Digital Youtube Channel-ah en theihin a awm reng a, tin Cable TV dangah pawh tihchhuah zui zel tum a ni, a ti.

He Seminar-a tel hmeichhe zirlaite chu an nih tum (aim in life/ target job) zawh nghal vek niin, heng an nih tum hna lo thawk mektu Officer leh midangte nena inkawm hona hun remchang siamsak zui leh an ni dawn a, chungte pawh chu Cable TV lamah la tihchhuah zui zel tum a nih thu a tarlang bawk.

Seminar-ah hian Lalhruaitluanga, Founder, Zocareer Solutions leh C.Lalhriatpuia, MD, Hillsgate-ten naupangte chu Higher Secondary an chhuah ruala an hna zawn zui theih hrang hrang te, zir zawm zel duhte tana kal zel dan te, mahnia eizawnna din duhte tana bul ṭan chhoh dan leh thil pawimawhte chipchiar takin zirtirna an pe a ni.